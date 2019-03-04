خامنئي: الإتفاق النووي عجز عن حل مشاكل بلادنا الإقتصادية

أكد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي أنه "ينبغي توطيد العلاقات بالشرق وبالغرب أيضا قدر المستطاع وينبغي للنشاط الدبلوماسي الفعّال والهادف أن يتنامى"، مشدداً على أن "الإتفاق النووي عجز عن حل مشاكل بلادنا الإقتصادية".

ولفت خامنئي إلى "أنني لا أؤمن بالانزواء وقطع العلاقات فيما خلا بعض الموارد كالعلاقة مع أميركا"، مشيراَ إلى أنه "يجب تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطويرها وتفعيلها توسيعها يوما بعد يوم".

وأوضح "أنني قرأت في إحدى الصّحف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بأنّني كنت أودّ تقديم بعض التوصيات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فيما يخصّ التشديد على إيران، إلا أنها هي من قدّمت لي التوصيات فيما يخصّ هذا الأمر. ومن ثم يتّصلون بالرئيس الإيراني حسن روحاني ويعربون له عن خالص ودّهم، ينبغي النظر إلى الأوروبيّين بهذه النّظرة، هؤلاء سيّئون للغاية"، مشيراً إلى أنه "لديّ الكثير لأقوله حول الأوروبيّين، لا فيما يخصّ سياساتهم الحاليّة، بل حول الخبث الذي أظهرته الحكومات الأوروبيّة على امتداد هذه القرون، وهناك الكثير من الكلام ليُقال هنا. لا أريد الآن التطرّق إليه".