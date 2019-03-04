متحدث القوات المسلحة الهندية: تبادل للقصف بين الهند وباكستان في كشمير

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الهندية ديفيندير أناند أن "تبادلا للقصف بين القوات الهندية والباكستانية جرى في منطقة كشمير المتنازع عليها".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح أناند أن "هذا الصباح حوالي الساعة الثالثة، انتهك الجيش الباكستاني، ودون أي سبب، نظام وقف إطلاق النار، وقام بإطلاق النار على قطاع آكنور، ورد جيشنا بإطلاق النار. وحوالي الساعة 06:30 توقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضحايا في صفوف الجانب الهندي، كما أن المؤسسات التعليمية، التي تبعد 5 كيلومترات من خط المراقبة عند الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير لا تزال جميعها مغلقة، نظرا لارتفاع التوتر نتيجة تبادل القصف".

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر شباط الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش - إي- محمد" يوم 14 شباط الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.