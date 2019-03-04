وول ستريت جورنال: أميركا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة في 27 آذار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في حوالي 27 آذار وذلك في ضوء التقدم الذى حققته المحادثات بين البلدين".

وكشفت مصادر للصحيفة أن "الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات في مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن"، محذرة من عقبات مازالت قائمة، موضحة أن "الجانبين سيواجانه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الجانب الأخر"

ولفتت الصحيفة الى أن "الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعى بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجي الأميركية".