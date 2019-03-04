قرقاش: احتلال إيران للجزر الإماراتية يعكس سياستها بالخليج العربي

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، أن "احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث رسالة واضحة على السياسة التي تنتهجها في الخليج العربي"، مشيرا الى أن "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

ولفت قرقاش في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيرانى وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".