ستريدا جعجع تقدمت بشكوى ضد جميل السيد بجرائم الإفتراء والذم والتحقير

تقدّمت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، بشكوى ضدّ اللواء جميل السيد، عبر موكّلتها رئيسة جهاز الشؤون القانونية في "حزب القوات اللبنانية" المحامية إيليان فخري، لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا ومحرّضًا وشريكًا ومتدخّلًا، طالبةً ملاحقته والادعاء عليه بجرائم الإفتراء والذم والقدح والتحقير، وإحالته أمام المرجع المختص ليُصار إلى إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، وإلى الحكم بإلزامه بالعطل والضرر ودفع تعويضات شخصيّة للنائبة جعجع قدرها 10 مليارات ليرة لبنانية (ما يوازي 6 ملايين و6 مئة وستة وستون ألف دولار أميركي).

وأوضحت أنّه "سيتمّ التبرّع بالتعويض لعائلات كلّ من الشهيدين فوزي الراسي، الّذي قُتل تحت التعذيب في 21 نيسان 1994 ورمزي عيراني الّذي قُتل في 20 أيار 2002، ولسفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان أنطوانيت شاهين. كما وتدريك جميل السيد الرسوم والمصاريف والنفقات واتعاب المحاماة".