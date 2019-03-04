عبود: لضرورة البدء من الأساس بتطبيق قانون الحق بالوصول إلى المعلومات

أكد الوزير السابق فادي عبود أن "الحديث بين الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس مجلس النواب نبيه بري عن المقايضة بين المياه والكهرباء هو اقتراح واقعي وقابل للتنفيذ خصوصا أن المسافة بين الأردن ولبنان قريبة ومن الممكن أن يتجاوز ذلك إلى النفط".

وخلال حديث إذاعي، لفت عبود إلى أنه "إذا كان إنتاج الكهرباء بالنسبة للبنان مكلف، فما المشكلة إذا أخذنا الكهرباء من الأردن؟"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع مستقبلية والكلام حولها مفيد".

وشدد على أن "الإصلاح يحتلج إلى إعادة إجراء هيكلية كاملة لكل القطاعات في لبنان، ولدي علامات استفهام على محاكمة الماضي حول مدى جدواها"، معتبراً أن "أول من وجه سؤالا للمجلس النيابي حول مرفأ بيروت كان أنا ولكننا تلقينا أجوبة لا علاقة لها بالمنطق".

ولفت إلى "ضرورة البدء من الأساس بتطبيق قانون الحق بالوصول إلى المعلومات"، مشيراً إلى أنه "إذا لم نبن الإصلاح على أسس شفافة 100 بالمئة فإن النظرة التي تقوم بها الشركات الإئتمانية صحيحة".