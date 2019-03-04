صحناوي: على "سيدر" تخصيص 500 مليون للاستثمار في البشر وليس الحجر

سأل نائب رئيس التيار الوطني الحر النائب نقولا صحناوي عن سبب المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة قبل صدور تقرير وزير المالية علي حسن خليل؟ واكد انه لا يوجد كيدية في التعاطي بالملف المالي او خلاف، ولفت الى ان البلد على كف عفريت اقتصادي ويحتاج الى قرارات سريعة في هذا الخصوص. واكد ان التحالفات السياسية ثابتة، وذلك لا يمنع أن التيار الوطني الحر يطالب بانتظام العمل المالي وننتظر ان نرى التقرير المالي الذي حضره وزير المال.

اضاف صحناوي في حديث تلفزيوني، "نحن نعتبر انه لا يجب تغطية أي فاسد وعدم حمايته ونتمنى على كافة الاحزاب ان تقوم بذلك أيضاً". واوضح ان وزراء التكتل سيعلنون عن خطة الـ100 يوم، وستكون هذه الخطة دسمة. واكد انه متفائل لوجود وعي عند المكونات الاساسية في البلد انه لا يمكن البقاء في لعبة الماضي والانتقال الى التعاون بين الافرقاء. وأعلن أن التكتل سيُقدم مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن الموظفين والنواب والوزراء بما يخص الملفات التي ورد عليها شكاوى.

واعتبر صحناوي انه يجب إظهار جدية الحكومة في تنفيذ الاصلاحات للحصول على أموال سيدر، واوضح انه على "سيدر" تخصيص 500 مليون للاستثمار في البشر وليس الحجر لان معظم استثماراته في الحجر، ومن الاستثمارات في البشر مثال على القانون الذي قدمته حول ادخال مادة البرمجة الى التعليم العام. ورأى ان ما ينقص لبنان اليوم هو الاستثمار بالتربية وتزويد الطلاب بالمواد اللازمة هو امر ضروري حتى يستطيع هؤلاء المنافسة مع البلدان المتقدمة.