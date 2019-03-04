شعبة المعلومات أوقفت شخصين ببرج حمود نفذا العديد من عمليات الإحتيال على المواطنين

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت عمليات نصب واحتيال طالت عددًا من المواطنين في محافظة جبل لبنان، يقوم بها مجهولان عبر إيهام ضحاياهما بأنّ لديهما مبالغ مالية كبيرة من عملة الدولار الأميركي حصلا عليها من العراق، ولا يمكن تصريفها إلّا بشكل مجزّأ كي لا يتمّ كشف الأرقام التسلسلية لها، ويقومان ببيع كلّ رزمة مقدارها عشرة آلاف دولار أميركي بسعر أربعة آلاف دولار أميركي، ليتبيّن للضحية لاحقًا أنّها رزمة من الورق الأبيض".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، حيث تمكّنت من تحديد هوية الفاعلين، وهما: "م. ا." وهو سوري من مواليد العام 1989 و"ح. ا." وهو سوري من مواليد العام 1985".

وبيّنت المديرية أنّ "بتاريخ 29 شباط 2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في منطقة برج حمود"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهما ضُبطت بحوزتهما رزمة ورقية مغلّفة بالنايلون، موضوع عليها صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار أميركي من الأعلى والأسفل".

وذكرت أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليات الاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم أحيانًا أنّ العملة المذكورة هي صحيحة، وفي أحيان أُخرى بيعها على انّها مزيّفة بشكل محترف"، مشيرةً إلى أنّه "أُجرى المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".