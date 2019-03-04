ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني يعملون على إزالة الثلوج الّتي تراكمت على طريق عام فقرا- عيون السيمان/ كفردبيان وصولًا إلى فاريا- كسروان، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: العمل على إزالة الثلوج على طريق عام فقرا- عيون السيمان وصولا إلى فاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.