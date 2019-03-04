انخفاض بالحرارة غدا وامطار متفرّقة مترافقة ببرق ورعد

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية الى ان الحوض الشرقي للمتوسط ما زال تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلّب وماطر لليومين القادمين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و استقرارها على الساحل. تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة كما يتكون الضباب على المرتفعات

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية وتساقط أمطار متفرّقة مترافقة ببرق ورعد أحياناً في فترة الظهر. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار محليّة خلال الفترة الصباحيّة مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.