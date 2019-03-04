تقرير: زوارق إسرائيلية تطلق النار على مراكب لصيادين فلسطينيين بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- د ب أ:

أفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم الاثنين، صوب قوارب لصيادين فلسطينيين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية المحلية (صفا)، فإن البحرية الإسرائيلية طاردت مراكب الصيادين، وأطلقت عليهم نيران رشاشاتها، ما اضطرّهم إلى التراجع خشيةً على حياتهم وعلى قواربهم.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.