البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 14809 نقطة. وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%. وهبط أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.12%. كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، بعد الإعلان عن طرح حصة جديدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وإعلان نتيجة الطرح الخاص، وبدء الطرح العام أمس.

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