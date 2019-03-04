واشنطن تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيّين إعتبارًا من اليوم الإثنين

وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى إسرائيل.
وقال البيان "في الرابع من مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة".
وكانت القنصلية الأمريكية في القدس قد مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع إتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن هذه الخطوة التي أعلن عنها في أكتوبر لن تشكل تغييرا في السياسة وتهدف إلى تحسين "الفاعلية".
لكن المسؤولين الفلسطينيين إعتبروا أن هذا القرار هو خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جمدوا الإتصالات معها بعد قراره في 2017 الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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