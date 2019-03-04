الجزائر/ إنفجار في محيط تجمّعٍ سكني في العاصمة

إستفاق سكان تجمع سكني بحي درقانة في العاصمة الجزائرية صباح اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، على دوي إنفجار أنبوب غاز . وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد نشب حريق مهول جراء الإنفجار، غير أن الحادث لم يتسبب في خسائر بشرية.

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