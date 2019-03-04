الأكراد يصرّون على تغيير إسم سوريا الرسمي

أعلن الأكراد أنهم سيصرون في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية على تغيير إسم سوريا الرسمي "الجمهورية العربية السورية"، لتحذف منه صفة "العربية".

وقال متحدث بإسم أكراد سوريا، وفق ما أوردته "سبوتنيك" خلال مؤتمر "الأمن والسيادة في الشرق الأوسط" المنعقد في أربيل، "على وجه الخصوص، ينبغي تغيير التسمية الرسمية للبلاد من الجمهورية العربية السورية، لتصبح جمهورية سوريا، بما يرفع عن سوريا أي تصنيف قومي أو ديني".

وأضاف أن الأكراد متمسكون بقيام نظام جديد في البلاد يستند إلى مبادئ الديمقراطية واللامركزية بما يتسق مع مطالب "المجلس السوري الديمقراطي".

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ويسيطر "المجلس السوري الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" التابعة له على مساحات واسعة من الأراضي السورية، وذلك بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتم الاتفاق على إنشاء اللجنة التي ستكلف بإعادة صياغة الدستور السوري، خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية في جانفي من العام الماضي. ويتوقع أن يضم المجلس ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.