ألمانيا تقرر تجريد إرهابيي "داعش"من جنسيتهم الألمانية

توصلت الحكومة الألمانية لاتفاق في الخلاف حول سحب جواز السفر من مقاتلي تنظيم داعش.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية وإذاعتا غرب وشمال ألمانيا مساء أمس الأحد، استناداً إلى مصادر حكومية أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد الإرهابيين من جنسيتهم الألمانية حال توفرت ثلاثة شروط.

وبحسب التقارير، فإن الشروط الثلاثة هي: أن يكون الإرهابي حاملاً لجنسية ثانية وأن يكون بالغاً وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل، وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.

يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديموقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الإرهابيين من جنسيتهم الألمانية.

وكانت بارلي قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الهدف المحدد قريباً".

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