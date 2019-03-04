استشهاد فلسطينيَين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية، اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابين استشهدا وأصيب ثالث بجروح بعد أن فتح جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، بزعم تعرض قوات من الجيش لعملية دهس.

ونقلت وكالة أنباء "معا" المحلية عن مصادر فلسطينية القول إن ما جرى هو حادث سير وليس عملية دهس متعمدة.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لعملية دهس "تخريبية" خلال وقوفهم على جانب الطريق في مخرج القرية، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح طفيفة.

وأوضح الجيش أن الجنود أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم وأصابوا الثالث بجروح.