تشاد تغلق حدودها مع ليبيا بعد تسلل متمردين

أعلنت تشاد، إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي محمد ابا علي صلاح.

وأعلن الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الوطني "لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر".

وكانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017، إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً.

وقال الوزير خلال زيارته كوري بوغودي في شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش إن "هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين".

وكوري بوغودي منطقة غنية بالذهب تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا وتستقطب عددا من التشاديين والأجانب.

وقال الوزير إن "كل من سيتواجد في هذا الموقع من كوري سيعتبر إرهابياً"، معلنا "نزع السلاح من الشعب ومنع التنقيب عن الذهب رسمياً".

وشمال التشاد على ارتباط وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية.

وهذه المنطقة من الساحل صحراوية وقليلة السكان وقد تمركزت فيها مجموعات تشادية متمردة.