أعلن مسؤول محلي في ألاباما في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأميركية مقتل 22 شخصاً على الأقل في إعصار في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "دبليو آر ايه ال-تي في" المحلية التابعة لشبكة "ان بي سي" عن جاي جونز رئيس شرطة منطقة لي قوله "بلغ العدد الآن 22. للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع". وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تبلغ 14 قتيلًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ألاباما إلى 22 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.