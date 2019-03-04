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الأرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة

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 توقعت هيئة الأرصاد ، اليوم الإثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران،

والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

 كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان،

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والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

 

 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية شمال وشرق المملكة.
 

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