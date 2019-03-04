كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أمريكيين وقائد طائرة فى تحطم مروحية شمالي كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 4 أمريكيين وقائد طائرة مصرعهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها الليلة الماضية فى الحديقة الوطنية المركزية لكينيا التى تقع على الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا .

أعلنت ذلك الشرطة الكينية اليوم الاثنين، فى تغريدة على صفحتها على تويتر نقلتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، وقالت الشرطة "إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم"،

وأضافت أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا فى "معسكر خيام" فى الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان.

Advertisements

وذكرت منصة الإخبار الكينية "كابيتال اف ام فى" صباح اليوم الاثنين، أن الأمريكيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر وكانوا فى طريق عودتهم عندما وقع الحادث.

وقالت المنصة إن الطيار يدعى ماريو ماجونجا، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكينى وليام روتو.