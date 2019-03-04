كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الألمانية تحذر: الصواريخ الصينية تشكل تهديدا لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، في مقابلة مع "Focus"، إن الصواريخ الصينية متوسطة المدى يمكن أن تصل إلى روسيا.

عندما سئلت عما إذا كان يمكن الحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى القائمة بالفعل بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بانتهاك الاتفاقية وما إذا كان يمكن ضم الصين إليها، ألمحت "فون دير ليين"، أن موسكو قد تكون لها مصلحة في تضمين بكين في نوع من معاهدة نزع السلاح".

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وأضافت: "لأن الصواريخ الروسية تشكل تهديدًا لأوروبا، وكذلك الصينيون لروسيا".

وكان مسؤولون ألمان آخرون، قد أعربوا، في السابق، عن قلقهم إزاء انهيار معاهدة الصواريخ النووية، مع عدم استبعاد وزير الاقتصاد والطاقة بيتر ألتمايرر من سباق تسلح جديد بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصوريخ النووية من جانب واحد، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضة قوية لهذه الخطوة، فضلًا عن التوسع في عدد الأطراف في معاهدة عام 1987.