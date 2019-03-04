كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 شخصا حصيلة قتلى إعصار ألاباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغت حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب دائرة "لي" في ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة 22 شخصا، إضافة إلى عشرات المصابين.

ونقلت قناة WBRC التلفزيونية عن مصدر رسمي في الدائرة المنكوبة أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لتسجيل عدد كبير من المفقودين.

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وأضاف المصدر: "لقد قمنا بكل ما في وسعنا... هذه المنطقة في غاية الخطورة والإعصار تسبب بأضرار جسيمة جدا في المباني والمنشآت في المنطقة".

وخلف الإعصار دمارا أتى على المباني والسيارات واقتلع أعدادا كبيرة من الأشجار وترك أكثر من عشرة آلاف شخص بلا كهرباء.