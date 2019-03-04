كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات عسكرية مرتقبة للجيش السوري في ريف حماة والبادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تحضيرات للجيش السوري لشن عملية عسكرية واسعة بريف حماة وإدلب ضد إرهابيي "جبهة النصرة"، بالتزامن مع ترقب معركة ضد "داعش" في بادية حمص الشرقية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر عسكرية، أن الجيش بدأ تحضيرات نهائية لعملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي، تزامنا مع إطلاقه صواريخ استهدفت مواقع لـ"جبهة النصرة" في اللطامنة والكركات ومعركبة والزكاة وباب الطاقة والحويز وقلعة المضيق بريفي حماة الشمالي والغربي، ردا على هجوم إرهابي أمس على حاجز للجيش بالمصاصنة في ريف حماة الشمالي أمس الأحد.

وأوضح المصدر، أن العملية المرتقبة تستهدف مواقع الجماعات الإرهابية المنتشرة داخل وفي محيط المنطقة منزوعة السلاح.

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كما ذكرت "الوطن" أن الجيش بصدد شن عملية عسكرية ضد "داعش" في بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي وتحديدا على اتجاه المحاور والجيوب الممتدة بين منطقتي حميمة والمحطة الثانية من جهة، وجنوب شرق بادية السخنة من جهة أخرى.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى تمشيط تلك المحاور والجيوب من مسلحي داعش وضبط تحركاتهم.

وكانت نقاط الجيش السوري في ريف حماة الشمالي تعرضت أمس لهجوم اعتبر الأعنف في سلسلة هجمات متكررة على المنطقة.