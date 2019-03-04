كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بولتون" يحذر من منع "جوايدو" من العودة إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكي، اليوم الاثنين، من أي محاولة لمنع خوان جوايدو - الذي ألعن نفسه رئيسًا لفنزويلا - من العودة الآمنة للبلاد، وقال إن ذلك سوف يلقى "استجابة قوية وخطيرة" من واشنطن.

وقد أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو عودته إلى فنزويلا، بعد جولة أمريكا اللاتينية، التي بدأها في تحد لحظر السفر، داعيًا إلى تنظيم مظاهرات جديدة في أنحاء البلاد يوم الاثنين.

وفي سياق متصل، قال بولتون في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الإخبارية: "إننا نحاول حشد التأييد للانتقال السلمي للسلطة من مادورو إلى جويدو، الذي نعترف به كرئيس، أود أن أرى ائتلافا واسع النطاق كما يمكننا أن نجمع تحالفنا معًا لاستبدال مادورو، ليحل محل النظام الفاسد بأكمله. هذا ما نحاول القيام به".

وكان قد قال جون بولتون، في وقت سابق، إن واشنطن تخطط لإنشاء ائتلاف لتغيير الحكومة في فنزويلا وسط الأزمة السياسية المستمرة في الدولة الأمريكية اللاتينية.