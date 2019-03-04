كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنة شقيق "سكريبال" تصف وضع العائلة بعد مرور سنة على حادث التسمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ابنة شقيق سيرجي سكريبال، الذين تعرض للتسمم بغاز الأعصاب مع ابنته في المملكة المتحدة في 4 مارس من العام المنصرم 2018، إن السنة التي تلت الحادث كانت أقل في المعاناة لعائلتها، لكنها ما زالت لم تفقد الأمل في معرفة الحقيقة حول الهجوم وأخيرًا رؤية أقاربها.

وأضافت "فيكتوريا سكريبال" لـ"سبوتنيك": "لقد مرت سنة من المعاناة التي قلبت كل شيء رأسًا على عقب.. لا أملك معلومات عن سيرجي أو يوليا سكريبال حتى الآن".

ووفقًا لـ"فيكتوريا"، تم إبلاغ أم سيرجي سكريبال بأن ابنها وحفيدتها قد فقدا في المملكة المتحدة وظل مكانهما مجهول.

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ترى "فيكتوريا"، أنه لن يتم الكشف عن أي معلومات جديدة بخصوص أقاربها خلال العام المقبل، لأن لندن ليس لديها ما تحقق منه مكسب.

وخلصت فيكتوريا سكريبال إلى القول: "لكننا سنظل نقاتل من أجل معرفة الحقيقة. وولن نفقد الأمل".

وكان قد تم العثور على "سكريبال" فاقدًا للوعي على مقعد بالقرب من مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة. وزعمت لندن أن موسكو دبرت تسممه، باستخدام غاز الأعصاب ذي التصنيف العسكري، والذي ورد أنه مرتبط بالمتطورين في الاتحاد السوفيتي.

ووفقاً لسلطات المملكة المتحدة، فإن التسمم قيل إن رعايا روسيا ألكسندر بتروف وروسلان بوشيروف، اللذان تدعي لندن، أنهما يعملان لصالح الاستخبارات الروسية.