كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر وخزانات الوقود في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم قوات العمالقة وضاح الدبيش، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت مطاحن البحر الأحمر بالقذائف، في تصعيد جديد ضد القوات الحكومية والمقاومة المشتركة في محافظة الحديدة اليمنية.

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واستهدفت الميليشيا خزانات الوقود التابعة لشركة المطاحن، وسقطت القذائف على بُعد 100 متر منها ووفق موقع "نيوزيمن" الإخباري اليوم الإثنين.

وأشار المتحدث إلى أن الميليشيا تستهدف المطاحن في محاولة لتدمير وإفساد ما بقي فيها من قمح مُخزن.