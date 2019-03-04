الداودي: قدمت استقالتي من الحكومة ولكن “مايمكنش تخرج كيفما بغيتي”

عاد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء اليوم الأحد، للحديث عن استقالته التي كان قد قدمها لرئيس الحكومة، على خلفية مشاركته في احتجاجات أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة.
وقال الداودي، مساء أمس الأحد، خلال مشاركته في برنامج على القناة الثانية، أنه قدم استقالته بالفعل ولكن “الخروج من الحكومة ماشي بيدك، مايمكنش تخرج كيفما بغيتي”، في إشارة منه لرفض طلب استقالته.
وأضاف الداودي، أن ما وقع خلال مشاركته في الاحتجاجات مع عمال شركة “سنطرال” أمام البرلمان: “ماكانش خطأ حكومي كان مشكل حزبي ولأحمي حزبي قدمت استقالتي
ماكانش عندي موقف ضد المقاطعة”.
الداودي الذي اختار اليوم أن يعود لتفاصيل ما وقع في إحدى ليالي رمضان الماضي، قال إن ما دفعه لمشاركة العمال احتجاجهم ليس رفضه لحملة المقاطعة، وإنما تأثره بلجوء 25 ألف فلاح في بني ملال إلى التخلص من حليبهم بعدما لم يتمكنوا من بيعه للشركات بسبب المقاطعة، مضيفا “واش هادو ماشي مغاربة”.
وعن مشاركته في احتجاجات العمال، أضاف الداودي “أنا إلى بانت لي شي حاجة مزيانة كنديرها، وخديت الميكرو فهاديك الوقفة باش ماتكونش شعارات مابغيتهاش أنا”.
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