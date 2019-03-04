فريق البحث الجنائي التركي في قضية خاشقجي يكشف معطيات مثيرة: دماء وبصمات فريق الاغتيال على جدران القنصلية بعد إزالة طلاء التمويه!

كشفت قناة “الجزيرة” القطرية تفاصيل جديدة، وغير مسبوقة، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول، في أكتوبر الماضي.

وأوردت معطيات كشفها برنامج “ما خفي أعطم” الذي يقدمه الصحافي تامر المسحال، قبل قليل، أن فريق البحث الجنائي التركي، توصل توصل إلى معلومات خاصة في قضية خاشقجي، بعد دخوله إلى مبنى القنصلية، بعد أيام من الحادث.

وأكد فريق التحقيق الجنائي في معطيات أفاد بها فريق البرنامج أنه، ورغم محاولات التمويه، بطلاء جدران مكتب القنصل، الذي تمت فيه الجريمة، تم التوصل في غرفة القنصل السعودي في اسطنبول، إلى دماء خاشقجي، بعد إزالة الطلاء الجديد الذي وضع في الغرفة بعد الجريمة، وأيضا إلى بصمات فريق الاغتيال.