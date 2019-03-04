الداودي: تعديل المادة 47 من الدستور إن تم فهو استهداف للعدالة والتنمية

وسط تداول إعلامي، لإمكانية تعديل الدستور، وخصوصا للمادة 47منه، بما يسمح للملك باختيار رئيس للحكومة خارج الحزب الأول في الانتخابات، خرج أمس الأحد، لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية بأول تعليق من “البيجيدي” على الموضوع.

وقال الداودي، خلال مشاركته في برنامج على القناة الثانية مساء أمس الأحد، أنه ضد فكرة تعديل الدستور، وخصوصا هذه المادة منه، معتبرا أن هذا التعديل إن تم “فهو ضد العدالة والتنمية”.

وفيما يتحجج الداعون لهذا التعديل، بحالة البلوكاج بعد عجز بسببه عبد الإله ابن كيران عن تشكيل حكومة على مدى أشهر، اعتبر الداودي أن “الحزب الأول إذا ماقدرش هناك أحزاب يمكن أن يتعاون معها ولكن مايمكنش يجي الأول وتديه للمعارضة”.

يشار إلى أن التلويح بالتعديل الدستوري، بات مادة متداولة بشكل واسع على وسائل الإعلام، فيما يرى الرافضون لها، أنها يمكن أن تشكل مساسا بالأسس الديمقراطية التي حملها الدستور الجديد، وربما تمهيدا لحزب معين للوصول إلى رئاسة الحكومة في انتخابات 2021.