اعتقالات بالضفة والزوارق الحربية تستهدف الصيادين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال قوارب الصيادين في بحر غزة.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 10 فلسطينيين من الضفة تنسب لهم شبهات حيازة وسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

في قطاع غزة، أطلقت زوارق حربية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، صوب قوارب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وطاردت بحرية الاحتلال قوارب الصيادين وأطلقت عليهم نيران رشاشتها، ما اضطّرهم إلى التراجع خشية على حياتهم وعلى قواربهم.

أما على صعيد الأحداث الليلية في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال مداهمات متفرقة لبلدات بمحافظة رام الله.

واقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال بلدة سلواد، واعتقلت الأسير المحرر لؤي فارس بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامز عيسى حامد من منزله بعد أن تفتيشه والعبث بمقتنياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد الشني عقب اقتحام منزل أسرته بمخيم الجلزون شمالي المدينة، في حين اعتقلت قوة أخرى الشاب محمد هدى الريماوي من قرية بيت ريما، فيما تم اعتقال الشاب فراس موسى سحويل من قرية عبوين.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صلاح البزار عقب اقتحام منزله بقرية بيتللو ، كما جرى اعتقال الشاب عبد الرحمن محمود طبطب من قرية دير عمار.

وفي قرية كفر نعمة اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف الديك، قبل أن يقوم الجنود بإطلاق النار على مركبة واستشهاد شابين بزعم دهسهما ضابطا وجنديا كانا في المكان.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عزون وجيوس وحجة شرقي المدينة، واعتقلت مواطنًا من بلدة حجة، كما اعتقلت جنود الاحتلال الشاب براء لؤي محمود يوسف من منزله ببلدة حجة قضاء قلقيلية، وفتشوا المنزل وعبثوا بمحتوياته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وجيوس وتمركزت على البوابة الشمالية لعزون.