مدرب ليفربول يبرر سبب التعادل أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - برر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، سبب تعادل فريقه أمام إيفرتون (0-0)، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كلوب، في تصريحات نقلتها "BBC": "لا بأس، كانت مباراة صعبة لعدة أسباب أمام منافس قوي.. الرياح كانت تهاجمنا من كل الاتجاهات، ولم تساعد أحدًا.. كانت مباراة صعبة لم نعرف كيف نسيطر عليها".

وأضاف "كان لدينا 3 أو 4 فرص كبيرة لصلاح وفابينيو، لا أتذكر أن إيفرتون سنحت لهم فرص.. النتيجة 0-0 واستطعنا الحفاظ على سجلنا بعدم الخسارة أمام التوفيز.. ليس هذا بالضبط ما أردناه، لكن المباراة كانت صعبة".

وتابع "صلاح فعل كل شيء صحيح حتى نهاية المباراة، هو بحاجة لأن يبقى على الطريق، ويواصل العمل على هذه المواقف".

وأردف المدرب الألماني "يجب علينا أن نواصل القتال، مباريات الديربي انتهت الآن بالنسبة لنا، لقد واجهنا الجميع.. لم تكن مباراة عبقرية منا، لكننا حصلنا على نقطة، أمام فريق يلعب بحماس مضاعف".

وأكمل كلوب "يجب أن نتعامل مع الموقف، الآن لدينا مباراة بيرنلي في ملعبنا، على بُعد 400 ياردة من هنا، لكنها ستكون مختلفة تماما".

وحول مطاردة مانشستر سيتي، الذي أصبح في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز، أجاب "لا بأس بالمطاردة، من يريد أن يكون في صدارة البريمييرليغ في بداية آذار/مارس؟ هو أمر رائع، لكن لا زالت هناك العديد من المباريات".

وأضاف "شاهدت مباراة السيتي، أهدروا 900 فرصة، وسجلوا هدفا بتسديدة خاطئة.. يجب أن تكون مستعدا لهذه الفرص".

وواصل تصريحاته، قائلا "نحن لا نفكر في مانشستر سيتي الآن، نحن خلفهم لكننا لسنا بعيدين.. يجب علينا أن نواصل الفوز، ونرى من سينتصر أكثر في النهاية".

ودخل كلوب في تلاسن عنيف مع صحفي، خلال المؤتمر عقب المباراة، عندما سُئل عما إذا كانت سلسلة تعادلات فريقه، تشير إلى ضرورة أن يتبع نهجا أكثر مخاطرة.

ورد المدرب الألماني "أنا محبط حقا من سؤالك، إنها كرة قدم.. نحن لا نتحدث عن ألعاب الفيديو".

وتابع "هل تعتقد أننا لم نُقدم على ما يكفي من المخاطرة؟ هل هناك أي مباراة تعادلنا فيها ولم نحاول الفوز بها؟ هل الأمر يتمثل في الدفع بمهاجم إضافي لتتغير مجريات المباراة؟ الأمر ليس كذلك".

واسترسل "نحن نتسم بالهجومية بما يكفي، وكرة القدم لا تمارس بهذه الطريقة.. هناك تسع مباريات متبقية ولم نفقد أعصابنا، على العكس مما تفعل بكل وضوح".

وعندما رجح الصحفي أنه كان لزاما على كلوب، الدفع بمهاجم آخر، قال المدرب إن هذه ليست اللحظة المناسبة لتبني "هذا النهج الاستعلائي".

وقال "لا يمكنك أن تبدأ بأربعة أو خمسة مهاجمين، في طريقة هجومية صرفة، دون أن يكون لدينا أي شيء آخر نقوم به، سوى هز الشباك.. نحن فريق يتسم بالهجومية، وهذا متفق عليه بالتأكيد.. خاطرنا ولا يوجد شك في ذلك، لكن ليس بهذه الصورة".

واستطرد "هذه ليست اللحظة المناسبة، التي تقول فيها هيا.. ادفع بكل اللاعبين في هذا الاتجاه، لا يمكنك أن تلعب في البريمييرليغ بهذه الطريقة".

وأضاف "سنلعب المباراة المقبلة أمام بيرنلي، وإذا ما لعبنا بطريقة هجومية فقط، فإن هذا سيقضي علينا في الهجمات المرتدة.. بنسبة 100% سيحدث ذلك".

وختم كلوب، بقوله "أقدمنا على كافة أشكال المخاطرة، لكن لا يمكننا أن نخاطر بنسبة تتجاوز 100%.. الأمر ليس جنونًا".