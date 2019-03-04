مدرب يوفنتوس يعترف بخطئه أمام نابولي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، اعترافه بالخطأ الذي ارتكابه في عدم استبدال لاعبه، ميراليم بيانيتش، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في المباراة أمام نابولي.

وحصل بيانيتش على إنذارين، ليتم طرده في الدقيقة 46 من زمن المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة (2-1)، الليلة الماضية، في الجولة الـ26 من الكالتشيو.

وقال أليغري، في تصريحاته عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت": "لقد وقعت في النوم، حيث كان عليّ استبدال بيانيتش عندما حصل على البطاقة الصفراء الأولى، كان في خطر، لكنني لم أتوقع منه أن يتعامل هكذا".

وأضاف "لقد فقدنا بعض من تنظيمنا، نابولي اكتسب الشجاعة بجانب أن حشد الجماهير ساهم في دفعهم، كان لدينا فرصة للتسجيل من جديد، ونحن دافعنا جيدًا أيضًا".

وواصل ماسيميليانو "ومع ذلك، ارتكبنا الكثير من الأخطاء في التمرير، وتراجعنا للعمق كثيرًا وسمحنا لنابولي بالهجوم. لكن من الناحية الإيجابية، تمكنا من التعامل تحت الضغط".

وحول حالة طرد ميريت، حارس نابولي، صرح ماكس "بالنسبة لما قيل لي من ناحية القواعد، فقرار طرد ميريت صحيحًا بغض النظر عما إذا حدث تلامس أو لا. الحكم قرر وتقنية الفيديو أيضًا. الحكم كان جيدًا في المباراة وقرأ المواقف جيدًا".

وأردف "وضعت بيرنارديسكي خلف لاعبي وسط نابولي للمساعدة في إرسال الكرات العرضية لماندزوكيتش ورونالدو، لكننا لم نتمكن من إرسال هذه الكرات من بين الخطوط. وبعد أن أخذنا زمام المبادرة وطرد حارس نابولي، فضلت تحريك الأمور".

وتطرق أليغري للحديث عن مواجهة أتلتيكو مدريد، وقال "سنحتاج للكثير من الصبر، لأن المباراة قد تظل حتى الدقيقة 70 بدون أهداف، لكن هذا لا يعني أنه تم إقصائنا. من المهم أن نتخلص من الضغط، لأن هذه مباراة كرة قدم، وعلينا لعبها، نحن بحاجة لأن نكون أكثر استرخاء ونسجل من الفرص التي تسنح لنا".

وواصل "مع تفوقنا بفارق 16 نقطة في الدوري الإيطالي، فهذا تقدم جيد، لكن لا يمكن قول أي شيء بخصوص فوزنا بلقب الكالتشيو حتى يصبح ذلك اَمنا من الناحية الرياضية والعملية".

وأتم أليغري "فيما يتعلق بمستقبلي، قلت بالفعل أننا سنجلس للحديث عن هذا، أنا سعيد بكوني في يوفنتوس، لكن الأمر يحتاج لطرفين للتوصل لاتفاق بشأن الطريق الأفضل الذي يجب أن نتخذه".