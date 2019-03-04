انت الان تتابع تفاصيل خبر شهيدان بعملية دهس قرب رام الله وإصابة جندييْن إسرائيلييْن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 09:46 صباحاً - استُشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، وأُصيب ثالث بجراح؛ إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران عليهم قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله وسط الضفة المحتلة، بزعم تنفيذهما عملية دعس وإلقاء زجاجات حارقة أصابت جنديين "إسرائيليين".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، إن ارتقاء شهيدين غرب رام الله، فجر اليوم، يؤكد أن رسالة الشباب الثائر في الضفة الغربية كنس الاحتلال وتحرير المقدّسات وعدم تمرير مخططات تهويد القدس.

ووفق موقع "0404" العبري، فقد زعم أن ثلاثة شبان هاجموا قوة عسكرية لجيش الاحتلال فأطلق الجنود النار عليهم، ما أدّى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالثٍ بجراح قبيل اعتقاله، بعد إلقائهم زجاجات حارقة على جنود الاحتلال.

وذكرت القناة 10 العبرية أن جنديين "إسرائيليين" أُصيبا بجروح أحدهما حالته خطيرة، بعدما دعستهما سيارة في كفر نعمة، الواقعة إلى الغرب من رام الله، في حين أطلقت القوات "الإسرائيلية" النار على 3 شبان نفّذوا العملية وقتلت اثنين منهم وأصابت الثالث بجروح.

وبيّنت أن الجنديين "الإسرائيليين" نُقلا عبر مروحيّة إلى مستشفى شيبا.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم هو "عمل على خلفية قومية"؛ أي عملية فدائية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت طاقماً طبياً من الهلال الأحمر ومنعته من الوصول للمكان.

وفي تطوّر لاحق اندلعت مواجهات على مدخل قرية كفر نعمة غربي رام الله بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي في المكان.