شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سقوط 23 شخصًا جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:02 صباحًا, 4 مارس 2019 م المناطق_واس أعلنت السلطات الأمريكية أن 23 شخصًا على الأقل سقطوا، جراء أعصار عنيف ضرب ولاية ألاباما الأمريكية.

وضرب إعصاران على الأقل مقاطعة “لي” الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الاثنين.

وقال مسؤول الأمن في المقاطعة: “إن هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة”.

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