شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أمريكيين وقائد طائرة في تحطم مروحية بكينيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشرطة: "إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم".
وأضافت "أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا في "معسكر خيام" في الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان".
وذكرت منصة الإخبار الكينية "كابيتال اف ام في" أن الأميركيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر، وكانوا في طريق عودتهم عندما وقع الحادث.
وأوضحت المنصة، أن الطيار يدعى ماريو ماجونجا، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكيني، وليام روتو.
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