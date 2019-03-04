شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلبيني يعتزم تغيير اسم بلاده لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى مجددا عن رغبته فى تغيير اسم بلاده، وذلك بعد أسبوعين من تأكيده أن رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس كان محقا عندما أراد تغير اسم البلد إلى "ماهارليكا".

وقال دوتيرتى فى تصريح له - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين - إنني " أريد تغييره فى المستقبل، وليس لدى اسم محدد بعد .. لكن بالتأكيد أود تغيير اسم الفليبين لأنها سميت على اسم الملك فيليب" .

كان دوتيرتى قد ردد فكرة إعادة تسمية الفلبين خلال خطاب ألقاه فى وقت سابق بمحافظة ماجوينداناو حيث وزع أوراق ملكية أراض للمستفيدين من قرار الإصلاح الزراعى، مضيفا أن " الفلبين لم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثانى عندما اكتشفها الإسبان فى عام 1521".

وكان سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبينى قد قال فى وقت سابق إن إعادة تسمية البلاد تحتاج إلى قانون واستفتاء.