إلهان عمر تشجب وضع مصلق "معادٍ للإسلام" في احتفال للحزب الجمهوري

شجبت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر وضع ملصق يحاول أن يربط بينها وبين هجمات 11 سبتمبر/أيلول في خيمة الحزب الجمهوري في المجلس التشريعي لولاية وست فرجينيا.

وقالت عمر إن "الملصق المناهض للمسلمين يشبهها بإرهابي" ويشجع التهديدات ضدها.

وقال الجمهوريون في ولاية وست فرجينيا إنهم لا يدعمون خطاب الكراهية و قد طلبوا ممن عرض الملصق إزالته.

وانتخبت عمر عضوا في الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي واحدة من بين أول امرأتين مسلمتين انتخبتا لعضوية الكونغرس.

ويُظهر الملصق، الذي عرض في يوم الحزب الجمهوري في المجلس التشريعي لولاية وست فرجينيا في بلدة تشارلستون، النائبة الأمريكية، الصومالية الأصل، بالقرب من برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. ويحمل الملصق كلمات "قلتم: لن تنسون قط. ولكنكم نسيتم، وأنا الدليل على ذلك".

وردا على ذلك، قالت عمر إن الصورة توضح ِلمَ هي مستهدفة بالتهديدات.

وقالت "لا عجب أنني مستهدفة من الإرهابيين المحليين وأن عبارة (اغتالوا إلهان عمر) مكتوبة على جدار محطة التزود بالوقود القريبة من سكني".

وأضافت "الملصق المناهض للمسلمين الذي يشبهني بإرهابي معلق في المقار التشريعية للولايات ولا أحد يدينها".

ويعتقد أن عمر تشير إلى قائمة اغتيالات في مؤامرة مزعومة لمتعصب قومي أبيض يدعى كريستوفر بول هانسون، عثر في حوزته على أسلحة وقائمة بأسماء من بينها اسم عمر وغيرها من الشخصيات البارزة من الحزب الديمقراطي.

