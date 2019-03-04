شكرا لقرائتكم خبر عن مقر جديد لـ"الإعلاميين" بجاردن سيتى.. والنقابة: نستقبل جميع الراغبين فى الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، أنه تم ابرام عقد مقر جديد للنقابة بجاردن سيتى ، مضيفا أن هذا المقر الجديد أصبح يعمل و يستقبل جميع الاعلاميين وراغبى الالتحاق بالنقابة.

واعتبر طارق سعدة فى تصريح لـ"الخليج 365"، المقر الجديد بمثابة خطوة هامة جدا لتنفيذ القانون الذى ينص على أن المقر الرئيسى للنقابة فى العاصمة " القاهرة"، داعيا جموع الإعلاميين بالتواجد فى مقر نقابتهم لمعرفة أى شئ يخص المهنة والقيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.