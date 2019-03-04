الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل فلسطينيين غربي مدينة رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيين اثنين وأصاب ثالثاً، في قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، موضحا أنه قتلهم "عقب قيامهم بدهس عدد من الجنود الذي توقفوا في مدخل قرية كفر نعمة".

وكان موقع "0404" الإسرائيلي أعلن أن "ثلاثة شبّان هاجموا قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي بالزجاجات الحارقة وأطلق الجنود النار على مركبتهم"، فيما ذكر موقع "واللا" أن "جنوداً من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لعملية دهس على مدخل قرية كفر نعمة".