ماكرون: حان الوقت لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن "الوقت قد حان لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما ويعملا سويا من أجل ما أوروبا جيدة".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن ماكرون قوله إنه سوف يستضيف نظيره الإيطالي في شهر أيار المقبل لإحياء الذكرى الـ500 لوفاة الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي الذي توفي في فرنسا.
وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.
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