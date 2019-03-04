أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ اليوم عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى اسرائيل لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركيا: واشنطن ستخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين اعتبارا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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