ترامب: جلسة الاستماع العلنية لكوهين ساهمت في فشل القمة مع كيم

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ جلسة الاستماع العلنيّة لمحاميه السابق مايكل كوهين والتي نظّمتها لجنة تحقيق برلمانيّة، ربّما تكون ساهمت في فشل قمّته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.
وعلق ترامب مؤكدا ان "الديمقراطيّين يقومون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنيّة، تزامنًا مع القمّة النوويّة المهمّة جدًا مع كوريا الشماليّة، ربّما هو انحدار جديد في السياسة الأميركيّة، وقد يكون ساهم" في فشل القمّة".
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