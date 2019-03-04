أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن "الاجهزة المعنية في المديرية، قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 22/02/2019 لغاية 28/02/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي: تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية، شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة، شخص واحد بجرم تعاطي وتجارة المخدرات وثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم"، مشيرة الى أنه "بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: توقيف 18 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية بين 22/2 و28/2/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.