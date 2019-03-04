جريحان في حادث سير على طريق عام الدوسة عكار

جرح شخصان في حادث سير وقع منتصف ليل أمس على طريق عام بلدة الدوسة عند مفرق بلدة عمار البيكات عكار، بين سيارة مرسيدس وسيارة "هيونداي". ونقل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني الجريحين الى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج، ووصفت حالتهما بالحرجة.

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