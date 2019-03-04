الخليل: هناك جدية برلمانية لا سيما عند بري لمكافحة الفساد والمراقبة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل الى ان الذي نراه اليوم هو تحصيل حاصل للاجواء التي سادت قبل وخلال تأليف الحكومة، ونأمل في أن تصبح الاجواء قابلة للممارسة ولا نقف أمام السجالات، واوضح اننا اليوم امام تحديات مختلفة، واذا لم نتمكن من مواجهة التحديات في هذه الفترة يمكن ان تكون هذه الفرصة الاخيرة لتقديم يد العون من مؤتمر "سيدر" وغير "سيدر".
ولفت الخليل في حديث اذاعي، الى ان المجتمع الدولي متنبه جدا للوضع في لبنان، والمنحة الدولية مرتبطة ارتباطا مباشرا بسلسلة اصلاحات، والدول المانحة لن تقوم بتقديم مساعدات "سيدر" قبل تطبيق الاصلاحات. واكد ان هناك جدية برلمانية لا سيما عند رئيس مجلس النواب نبيه بري لمكافحة الفساد والمراقبة، وسيتم انتخاب المجلس الاعلى لحاكمة الرؤساء والوزراء.
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