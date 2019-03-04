عبدالله: لوضع معايير واضحة وعادلة ومتساوية للعاملين في القطاع العام

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "آن الأوان لوضع معايير واضحة وعادلة ومتساوية، لكل العاملين في القطاع العام، لأن هذا التفاوت الهائل في الرواتب، بين الموظفين من نفس الفئات، ونفس الرتب، من مؤسسة عامة إلى اخرى، يشكل مخالفة لكل قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. هناك رواتب منتفخة جدا، يجب إعادة النظر بها، والخزينة فارغة".

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