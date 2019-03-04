قوى الأمن: تنظيم 6393 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن "مفارز السير في قوى الامن الداخلي تواصل مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 25/02/2019 لغاية صباح 4/03/2019، تنظيم 6393 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث".

ودعت المواطنين الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني بغية الاطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.