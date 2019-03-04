بسرعة رياح 200 كيلو متر.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ألاباما الأمريكية إلى 22

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال جاي جونز المسؤول بمقاطعة لي بولاية ألاباما الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الأحد، إن حصيلة ضحايا الأعاصير التي ضربت وسط ولاية ألاباما بجنوب شرقي الولايات المتحدة ارتفعت إلى 22 قتيلًا.

ونقل موقع "أوبليكا-أوبورن نيوز" الإخباري عن مسؤولين القول إن الأعاصير خلفت أيضًا أكثر من 50 مصابًا، يتلقون العلاج في مركز إيست ألاباما الطبي.

وقال جونز إنه من المقرر أن تبدأ "عملية بحث مكثفة" اليوم عن المفقودين في المناطق المعزولة من المنطقة المتضررة، مضيفًا أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

ونقل موقع أوبليكا أوبورن نيوز عن شركة ألاباما للكهرباء القول إن إمدادات الكهرباء توقفت لدى أكثر من 17 ألف مواطن خلال ذروة الأعاصير أمس.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة قال فيها: "للشعب العظيم في ألاباما والمناطق المحيطة بها: من فضلكم توخوا الحذر وحافظوا على سلامتكم. الأعاصير والعواصف كانت عنيفة للغاية ومن الممكن هبوب المزيد. وأقول لأسر وأصدقاء الضحايا وللمصابين، ليبارككم الرب جميعًا".

وصدرت تحذيرات من أعاصير في وقت سابق من دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في عاصمة الولاية برمنجهام، على بعد حوالي 180 كيلومترًا شمال شرقي مقاطعة لي.

واستخدمت دائرة الأرصاد حسابها على موقع تويتر لعرض الأضرار التي تسببت فيها الأعاصير، ونشرت صورًا لأبراج الهاتف المنهارة والمباني المدمرة.

وذكرت الدائرة أن الاعصار الأول الذي ضرب المقاطعة بلغ عرضه كيلومتر تقريبا وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 218 كيلومترا على الأقل في الساعة.​