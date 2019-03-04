الحكومة الألمانية تتفق على سحب جواز السفر من مقاتلي داعش بـ3 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

توصلت الحكومة الألمانية، لاتفاق في الخلاف حول سحب جواز السفر من مقاتلي تنظيم "داعش".

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية وإذاعتا غرب وشمال ألمانيا مساء أمس الأحد، استنادًا إلى مصادر حكومية أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي، اتفقا على تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية حال توفرت 3 شروط.

وبحسب التقارير، فإن الشروط هي أن يكون الجهادي حاملًا لجنسية ثانية، وأن يكون بالغًا، وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.

يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.

وكانت بارلي قالت في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على "تطبيق هذا الهدف المحدد قريبًا".​